​Рада скасувала митні платежі для імпорту і стимулюватиме український експорт, - Гетманцев

Від митних платежів звільняють також транспортні засоби, які ввозять українці.

Верховна Рада ухвалила законопроєкти №№7190 і 3793, якими звільняє імпорт від митних платежів і починає стимулювати український експорт на період війни.

Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Проект закону N7190 передбачає передусім, звільнення імпорту від мита та ПДВ товарів, які ввозяться підприємствами, а також звільнення від митних платежів транспортних засобів, які ввозяться громадянами", - зазначив Гетманцев.

Він додав, що закон пропонує додаткові податкові пільги для бізнесу під час воєнного та надзвичайного стану. Мова йде про звільнення від сплати податку на житлову і нежитлову нерухомість, яка розташована на територіях бойових дій.

За словами голови Комітету з питань фінансів, Закон №3793 "Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту" має надати стимул українському експорту.

Нагадаємо, Кабмін спростив процедуру імпорту будівельної продукції з ЄС - тепер достатньо мати лише декларацію виробника.

Також в Україні спростили вимоги для імпорту продуктів харчування.

18 березня КМУ прийняв постанову, якою передбачено максимально спростити всі митні процедури.