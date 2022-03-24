Московський механізм ОБСЄ: що це таке і як ним скористатися

Міжнародний трибунал для колишньої Югославії, та сама « Гаага », що майорить на багатьох дороговказах зараз, став наслідком саме застосування Московського механізму.

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З березня 2022 року 45 держав-учасниць Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), включаючи Україну, активували Московський механізм ОБСЄ щодо вторгнення РФ. У той же день Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, написав у Твіттері: «Ми притягнемо Російську Федерацію до відповідальності за воєнні злочини та злочини проти людяності. Україна разом із 45 державами активувала Московський механізм ОБСЄ щодо вторгнення РФ. Експертна місія передасть факти правосуддю, зокрема міжнародним судам і трибуналам».

Згідно з рішенням держав-учасниць ОБСЄ Московський механізм задіяний з метою «дослідження впливу на права людини і гуманітарних наслідків вторгнення Російської Федерації і війни, підтримуваних Білоруссю, на народ України, в межах міжнародного визнаних кордонів і територіальних вод України». Зокрема перед групою міжнародних експертів поставлені завдання щодо

встановлення фактів та обставин, пов’язаних з можливими порушеннями зобов’язань, взятих в рамках ОБСЄ, та порушень і зловживань міжнародного права з прав людини і міжнародного гуманітарного права;

встановлення фактів і обставин щодо можливих військових злочинів і злочинів проти людяності, включаючи умисні і невибіркові напади проти цивільних осіб і цивільної інфраструктури, а також збір, консолідація і аналіз інформації з метою представлення її в рамках відповідних механізмів притягнення до відповідальності, а також національних, регіональних і міжнародних судах чи трибуналах, що мають чи матимуть у майбутньому юрисдикцію щодо цих питань.

Місія, створена згідно Московського механізму, розпочала роботу 15 березня 2022 року. Це дуже важлива новина і досить далекосяжний крок з боку держав-учасниць ОБСЄ. Чому? Є принаймні три юридичні і політичні моменти, а саме: (1) встановлення фактів порушень міжнародного гуманітарного права, вчинення військових злочинів, злочинів проти людяності, які набувають юридичного значення, тобто можуть бути використані в суді як національному, так і міжнародному; (2) верифікація і фіксація таких фактів в документі, розробленому під егідою найбільшої після ООН міжнародної організації та (3) створення політичного і юридичного підґрунтя для міжнародного трибуналу для засудження винних у злочинах, вчинених агресором в Україні. Давайте розглянемо ці моменти більш детально.

Що таке Московський механізм?

«Московський механізм» – це формальна процедура, встановлена в рамках ОБСЄ, що дозволяє розгортання короткострокової міжнародної місії зі встановлення фактів для вирішення конкретної проблеми з правами людини в регіоні ОБСЄ. «Московським» цей механізм названий, тому що він був прийнятий під час зустрічі Наради з безпеки і співробітництва в Європі, що відбулася в 1991 році в Москві.

Як цей механізм працює? Московський механізм полягає у створенні короткострокової місії зі встановлення фактів відповідно до сформульованих завдань. Члени такої місії з встановлення фактів обираються зі списку експертів, який сформований ОБСЄ на підставі подань від держав-учасниць. Кінцевим результатом Московського механізму є звіт місії щодо конкретних питань та рекомендації щодо їх вирішення. Забезпечення діяльності місії покладено до Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, що розташований у Варшаві.

Чому це важливо?

"Московський механізм" передбачає створення незалежної місії, яка має дослідити інформацію про порушення міжнародного права з прав людини і міжнародного гуманітарного права, про військові злочини і злочини проти людяності, включаючи умисні і невибіркові напади проти цивільних осіб і цивільної інфраструктури. Звіт цієї місії матиме юридичне значення для притягнення до відповідальності винних у національних і міжнародних судах чи трибуналах, а саме в Міжнародному кримінальному суді, який вже розпочав попередньо досліджувати питання. Але не тільки. Цей звіт має стати важливим кроком для звернення стягнення на майно РФ і пов’язаних з нею осіб, корпорацій і установ для відшкодування збитків, завданих російською агресією.

Цей звіт матиме політичні значення, адже дозволить зробити публічними і визнаними факти таких злочинів і порушень, вчинених на території України проти українського народу.

Але найважливіший можливий наслідок, на мою думку, полягає в дещо іншому. Всі ми пам’ятаємо про таку інституцію як Міжнародний трибунал для колишньої Югославії, створений в 1993 році з метою переслідування осіб, відповідальних за тяжкі порушення міжнародного гуманітарного права на території колишньої Югославії. Це та сама «Гаага», що майорить на багатьох дороговказах зараз. Але мало хто знає, що цей трибунал став наслідком саме застосування Московського механізму в 1992 році у відношенні подій на території Хорватії і Боснії. В лютому 1993 року місія з встановлення фактів рекомендувала створити міжнародний кримінальний трибунал для колишньої Югославії, а Швеція, що тоді головувала в (тоді ще) НБСЄ, подала відповідну пропозицію до ООН. Чотири місяці по тому був створений Міжнародний трибунал для колишньої Югославії.

Чи буде створений такий трибунал щодо злочинів, вчинених в Україні, покаже час. Але навіть для цілей розслідування, розпочатого прокурором Міжнародного кримінального суду, доповідь місії Московського механізму матиме важливе юридичне значення.

Як можна долучитися?

Це досить нескладно. Інформація може подаватися в довільній формі, будь-якою мовою. Якщо ви є свідком або вам відомі факти та обставини, пов’язаних з можливими порушеннями міжнародного права з прав людини і міжнародного гуманітарного права або факти і обставини щодо можливих військових злочинів і злочинів проти людяності, включаючи умисні і невибіркові напади проти цивільних осіб і цивільної інфраструктури, Ви можете надати таку інформацію на адресу moscowmechanism2022@odihr.pl та поширити інформацію про таку можливість серед якомога більшої кількості людей.

Війна триває, але вже зараз слід думати про те, що буде після її завершення. І одне з головних завдань перед нами стане притягнення до відповідальності агресора за всі речі, що він зробив. Безкарності не може бути!

Погляди, висловлені у цьому блозі, є виключно особистими поглядами автора і не обов’язково збігаються з позицією Координатора проектів ОБСЄ в Україні та не є офіційною позицією ОБСЄ.