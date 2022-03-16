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Прокурор Міжнародного кримінального суду Хан прокоментував розслідування воєнних злочинів Росії в Україні

Він очікує на дані з перехоплених розмов. 

Прокурор Міжнародного кримінального суду Хан прокоментував розслідування воєнних злочинів Росії в Україні
Карім Хан
Фото: ICC CPI

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан повідомив про своє перебування в Україні та перебіг розслідування РФ. 

У розмові з президентом Володимиром Зеленським він розповів, що вже ознайомився з фотографіями з Маріуполя та інших міст, бачив, як страждають діти, жінки, чоловіки. Фрагмент розмови з прокурором оприлюднив Офіс президента.

"Закон повинен йти зараз уперед, використовуватися для захисту цих людей. Історичне обʼєднання відбулося міжнародної спільноти. 41 країна за 48 годин після мого запрошення, від Колумбії до Японії, і стільки європейських країн – вони зрозуміли, що верховенство права не може просто жити в університетах і судах", – зазначив Хан.

Зеленський закликав притягнути всіх злочинців до відповідальності. Хан додав, що чекає на ефективну співпрацю з Україною й інформацію з перехоплених свідчень. 

Зеленський зауважив, що в полоні перебуває до 1000 окупаційних військових і вони також будуть давати свідчення. 

Нагадаємо, що прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан (Велика Британія) сам ініціював розслідування злочинів Росії проти України. Дії окупанта він кваліфікує як "воєнні злочини" та "злочини проти людства".

Він зазначив, що Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС, або Суду), тому сама не може передати цю ситуацію до його офісу.

МЗС України вважає, що вище військово-політичне керівництво Росії обов'язково постане перед Міжнародним кримінальним судом і відповість за кожен вчинений злочин. Це буде Нюрнберзький процес 21 століття.

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