Якщо Китай підтримає Росію, то Третя світова буде неминучою, – секретар РНБО

«Якщо хтось вважає, що їх це омине, то тоді вони живуть в ілюзіях і не розуміють, що таке путінський рашизм, що таке сучасна Росія».

Світ має усвідомлювати, що війна в Україні – це початок Третьої світової війни.

Про це в інтерв’ю НВ заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Якщо хтось вважає, що їх це омине, то тоді вони живуть в ілюзіях і не розуміють, що таке путінський рашизм, що таке сучасна Росія», – зазначив він.

Коментуючи повідомлення американських медіа про можливість підтримки Росії з боку Китаю, секретар РНБО відзначив, що це призведе до катастрофічних наслідків.

«Якщо Китай прийме рішення [підтримувати] Росію військовою допомогою, то Третя світова тоді вже буде неминучою, – сказав він. – До того ж ми бачили, що на Гонконгській біржі всі китайські компанії обвалилися вслід за російськими. Якщо китайське керівництво вважає, що вони [розділяють] долю з РФ, то їхнє право. Хай спробують боротися зі всім світом».

Нагадаємо, видання Financial Times повідомило, що Росія попросила Китаю військову допомогу для продовження вторгнення в Україну. FT також стверджує, що США повідомили союзників у Європі та Азії, що Китай «показав готовність» надати Росії військову підтримку у її вторгненні в Україну.

14 березня в Римі відбулась семигодинна зустріч Яна Цзечі та радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

«Ми дуже чітко дали зрозуміти Пекіну, публічно та непублічно, що така підтримка (агресії Росії. – LB.ua) матиме наслідки», – заявив за її підсумками речник Держдепартаменту Нед Прайс.

У свою чергу, Ян Цзечі заявив, що стан справ в Україні досяг такого становища, якого Китай не хотів би бачити.