​В Білому домі відреагували на "санкції" РФ: "Ніхто з нас не планував туристичних поїздок до Росії"

РФ оголосила про персональні санкції проти Байдена, Блінкена, Остіна та ще 10 представників американського істеблішменту.

У Білому домі прокоментували "санкції", запроваджені Російською Федерацією проти американських політиків.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це може вас здивувати, але ніхто з нас не планує туристичних поїздок до Росії, ніхто з нас не має там банківських рахунків, до яких потрібний доступ", - сказала вона у відповідь на запитання журналіста.

Раніше Міністерство закордонних справ РФ повідомило про запровадження персональних санкцій щодо президента США Джо Байдена, держсекретаря США Ентоні Блінкена та низки інших високопосадовців та військових американської адміністрації.

"У відповідь на серію безпрецедентних санкцій (через вторгнення Росії в Україну та продовження нарощування РФ військової агресії, - ред.), які забороняють, окрім іншого, в'їзд до США для вищих посадових осіб РФ, з 15 березня цього року в російський "стоп-лист" "включаються на основі взаємності президент Дж.Байден, держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони (Ллойд) Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів (Марк) Міллі, а також низка керівників відомств та відомих американських діячів", - йдеться у заяві МЗС РФ.

До російського санкційного листа також включені помічник президента США з національної безпеки Джейкоб Салліван, директор ЦРУ Вільям Бернс, прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі, заступник помічника президента США з національної безпеки Даліп Сінгх, директор Агентства з міжнародного розвитку Саманта Пауер, син президента США Хантер Байден, колишній держсекретар США та колишній кандидат у президенти Хілларі Клінтон, перший заступник міністра фінансів Адевейл Адеємо та президент і голова ради директорів Експортно-імпортного банку Рета Джо Льюїс.

Нагадаємо, 12 березня Міністерство фінансів США опублікувало перелік осіб, які потрапили під нові санкції США – серед них 10 топпосадовців ВТБ Банку, олігарх Віктор Вексельберг, 12 депутатів Держдуми РФ та родина речника Путіна Дмитра Пєскова. Раніше США заборонили постачання до Росії предметів розкоші, а також імпорт з РФ алкоголю, алмазів і морепродуктів.

Цього ж дня президент США підписав указ про заборону на ввезення в Росію доларових банкнот. США також розглядають можливість повного ембарго на торгівлю з Росією.