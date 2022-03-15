Зеленський до парламенту Канади: уявіть, що ракети б’ють по Оттаві, Ванкуверу та Едмонтону

«Коли телефонуєш друзям і кажеш: закрийте наше небо. А у відповідь чуєш, що це не хочуть робити, але дуже занепокоєні».

Президент Володимир Зеленський закликав парламент Канади підтримати його заклик створити безпольотну зону над Україною, попросивши канадських депутатів та урядовців уявити, що бомбардують такі міста, як Ванкувер чи Торонто

«Уявіть, що о четвертій ранку ви чуєте вибухи. Джастіне (звернення до прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, – LB.ua), уяви, що ти чуєш. Твої діти чують ракетні удари по аеропорту Оттави. По десятках інших місць по всій території Канади. Крилаті ракети. Ще до світанку. І твої діти обіймають тебе і запитують – що сталось? А ти вже отримуєш перші звіти про те, які обʼєкти розбиті. Де загинули люди, – заявив він. – Уявіть, що ви шукаєте слова, щоб пояснити. Пояснити своїм дітям, що почалася масштабна війна. Війна, про яку ви знаєте, що вона на знищення вашої держави. Про яку ви знаєте, що вона на підкорення вашого народу».

«Вони (ворожі війська, – LB.ua) підходять до Едмонтону. І бʼють артилерією. Просто по житлових кварталах, по цивільних людях. Спалюють школи, підривають дитячі садочки. Як у наших Сумах. Як у нашій Охтирці, – продовжив Володимир Зеленський. – Вони блокують Ванкувер – і тримають в облозі. Сотні тисяч людей, які залишились у місті. Як наш Маріуполь. Вже другий тиждень під обстрілами, без електрики, майже без їжі, без води. У підвалах».

Володимир Зеленський вкотре закликав країни Заходу допомогти Україні закрити повітряний простір або надати озброєння, яким вона може захистися від російських бомбардувань.

«Коли телефонуєш друзям і кажеш: закрийте наше небо. Зупиніть обстріли. Бомбардування. Скільки ще має впасти ракет на наші міста? А у відповідь чуєш, що це не хочуть робити, але дуже занепокоєні, – сказав він. – Але ж дайте тоді літаки. Відповідають: ось-ось. Вже скоро. Але дуже-дуже занепокоєні. Просто не хочуть і шукають причини».

Президент подякував Канаді за справді потужну допомогу і закликав проявити лідерство та ще активніше допомагати Україні, зокрема у питаннях економічного тиску на Росію.

«Ви здатні змусити ще більше компаній піти геть з російського ринку. Щоб там не було жодного долару на війну. Якщо вони залишаються в Росії і спонсорують війну, то вони не мають права працювати в Канаді. Хай буде так – і це дасть нам мир», – сказав він.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський заявив прем'єр-міністру Великої Британії та керівниками країн Балтії та Північної Європи, що санкцій, які світова спільнота наклала на Росію, недостатньо для того, щоб Москва припинила війну проти України.

Нагадаємо, прем'єр Великої Британії Борис Джонсон переконаний, що Захід зробив жахливу помилку, дозволивши президенту Володимиру Путіну уникнути відповідальності за анексію Криму та розв’язання війни проти України у 2014 році. Тому, на його думку, Росію слід залишити без прибутків від продажу нафти й газу.