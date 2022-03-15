Захід зробив жахливу помилку, дозволивши Путіну уникнути відповідальності за 2014 рік, – Борис Джонсон

Доки Захід буде економічно залежним від Путіна, він може і буде використовувати цю залежність.

Захід зробив жахливу помилку, дозволивши президенту Володимиру Путіну уникнути відповідальності за анексію Криму та розв’язання війни проти України у 2014 році.

Про це написав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своїй статті для видання The Telegraph, повідомляє BBC.

«Коли Путін вперше вторгся в Україну, у 2014 році, Захід зробив жахливу помилку. Лідер РФ скоїв акт насильницької агресії та відібрав значну частину території суверенної держави – і ми дали йому залишитися з цими здобутками. Ми думали, що можемо якось повернутися до нормального стану справ», – зазначив він.

Борис Джонсон додав, що після таких злочинних дій торгівля з Росією не лише тривала, а й посилювалася, а європейські країни стали ще більш залежними від російського газу.

«І коли він вирішив почати свою жорстоку війну проти України, він знав, що світу буде дуже важко покарати його – він знав, що створив цю залежність. Тому він дозволяє собі бомбардувати пологові будинки. Тому відчуває, що може невибірково обстрілювати родини, що втікають від війни. Бомби падають, а ціни на нафту й газ злітають ще вище – що означає ще менше грошей у вашій кишені і ще більше в Путіна, – написав британський прем’єр. – Так не може тривати. Світ не може постійно жити в такому шантажі. І доки Захід буде економічно залежним від Путіна, він може і буде використовувати цю залежність. Тому ця залежність повинна припинитися – і вона припиниться».

На думку Бориса Джонсона, гігантські запаси енергоресурсів одночасно є і силою, і слабкістю Путіна, тому що «більше в нього фактично нічого немає» з того, що можна було б успішно експортувати, і якщо Росію залишити без прибутків від продажу нафти й газу, це створить для неї великі проблеми.

«США вже оголосили ембарго на імпорт російської нафти. Британія зробить те саме. ЄС домовився відмовитись від російських енергоресурсів якнайшвидше. І ми будемо максимально співпрацювати з ними та усіма прихильниками вільного світу, щоб діяти спільно і спростити цей перехід для всіх нас», – пообіцяв Борис Джонсон.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила, що припинить купувати російську нафту до кінця 2022 року.

ЄС наклав санкції, які, зокрема, передбачають заборону нових інвестицій в енергетичний сектор Росії, однак про відмову від російських нафти і газу поки що не йдеться.