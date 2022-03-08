The Guardian стверджує, що Лондон планує припинити імпорт російської нафти до кінця року.

Велика Британія заборонила імпорт російської нафти слідом за США.

Про це повідомляє ВВС.

Британські чиновники заявили, що запровадження заборони триватиме кілька місяців, щоб дозволити світовому ринку пристосуватися і заспокоїти людей, які панічно купують бензин. Міністри підкреслюють, що населенню не потрібно буде запасатися паливом, оскільки російська нафта є має незначну частку у британському енергетичному балансі.

Натомість The Guardian стверджує, що Велика Британія планує припинити імпорт російської нафти до кінця року. Раніше Борис Джонсон заявив, що західним країнам знадобиться «покроковий перехідний період» від російських вуглеводнів.

Нагадаємо, сьогодні президент США Джозеф Байден оголосив про заборону імпорту російської нафти, газу та електроенергії.

1 березня про заборону імпорту російської нафти оголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Ймовірна заборона купівлі нафти і газу з РФ зробить життя дорожчим, але це ціна, яку треба заплатити, заявила глава МЗС Британії Елізабет Трасс.