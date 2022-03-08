Полонений російський льотчик розповів, що окупантам свідомо дали наказ атакувати населення некерованими бомбами

Літак Красноярцева було збито над Черніговом. Тепер він дає свідчення українським захисникам.

Полонений російський льотчик Олександр Красноярцев дав свідчення українським захисникам щодо наказу атакувати мирне населення не високоточними бомбами, а некерованими.

Літак Красноярцева Су-34, який бомбардував житлові квартали Чернігова, було збито 5 березня. Екіпаж катапультувався – штурман загинув, а льотчика взяли в полон, і він дав цінні свідчення. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони.

"Красноярцев дав свідчення, що російським військовим командуванням свідомо віддаються накази про бомбові удари по об’єктах мирної інфраструктури та житлових кварталах українських міст. При цьому для ударів використовується не високоточна зброя, як стверджують воєначальники та пропагандисти окупантів, а некеровані авіабомби вільного падіння (не високоточні) ОФАБ-250-270, ФАБ-500, ОФЗАБ-500. Це призводить до значних втрат серед мирного населення та руйнування об’єктів цивільної інфраструктури. Такі бомбардування – черговий очевидний злочин армії окупанта проти людяності", – підкреслили розвідники.

Полонений Красноярцев – майор, льотчик 1-го класу, начальник повітряної, вогневої та тактичної підготовки 2 змішаного авіаполку 21 змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ (аеродром “Шагол”, м. Челябінськ). Усі отримані від нього свідчення опрацьовуються слідчими органами і будуть передані в Гаазький трибунал.

Красноярцев на відео заявив, що в полоні українські військові надали йому всю необхідну медичну допомогу. Він також звернувся до російських військових пілотів, які базуються в російському Брянську, із закликом припинити бомбардування українського мирного населення та цивільних об’єктів.

Нагадаємо, полонений російський технік розповів СБУ, що дезертирство серед окупантів стає масовим. Російські військові тікають, навіть ще не діставшись до території України.