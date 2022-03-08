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​СБУ масово затримує зрадників, які повернулися в Україну у складі російських військ

Їм доведеться відповідати не тільки за війну, а й за зраду України у 2014-му.

​СБУ масово затримує зрадників, які повернулися в Україну у складі російських військ
Фото: СБУ

У складі російських військ, які вторглися в Україну, перебуває чимало колишніх українських військових, які зрадили присягу у 2014 році і перейшли на бік ворога. Чимало з них уже потрапили в полон. 

Про це повідомляє СБУ на своїй офіційній сторінці у Facebook.

«Оцей майор, заступник командира батальйону, є громадянином України. У 2014 році під час анексії Криму військовослужбовцем ВМС він перейшов на бік ворога. Зрадив присягу і вступив на військову службу до збройних сил РФ. У березні 2014-го отримав паспорт громадянина РФ, а у 2020 році його удостоїли звання ветерана бойових дій, – йдеться в повідомленні СБУ. – Зрадник потрапив в український полон на Житомирщині. Тепер доведеться відповідати не тільки за війну, а й за зраду України у 2014-му».

Нагадаємо, полонені стверджують, що серед російських військових дезертирство стає масовим явищем

Міністерство оборони України підготувало інструкцію для росіян, як правильно здаватися в полон. 

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