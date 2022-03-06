Міністерство оборони підготувало інструкцію для росіян, як правильно здаватися в полон

Для українців натомість розробили порадник, як брати в полон.

Міністерство оборони України оприлюднило інструкцію правильної здачі в полон для російських військових. «Внимание! Русский солдат! Хочешь жить, хочешь увидеть своих родных и близких? Используй свой шанс остаться живым! Следуй этим правилам!» – пише Міноборони.

Росіяни мають відстебнути магазин і повісити зброю на ліве плече дулом униз, підняти і показувати порожні руки, знайти і показувати білу шмату, виконувати всі команди українських військових.

Також Міноборони підготувало декілька порад, як брати в полон окупанта, зокрема, застереження, що робити, якщо полонений не виконує команди чи намагається чинити опір.

Нагадаємо, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, російські війська деморалізовані, часто відмовляються воювати через велику кількість загиблих.