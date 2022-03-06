Кремль планує провокації з використанням насильно мобілізованих жителів ОРДЛО

Провокації можуть відбутися на півдні та сході.

Росія планує провокацію з використанням насильно мобілізованих мешканців ОРДЛО. 5 березня до Криму завезли ешелон з особовим складом 131 стрілецького полку 1 армійського корпусу, який мобілізований на підконтрольній РФ території Донецької і Луганської областей.

Про це повідомили в Facebook Державної прикордонної служби.

"Найближчим часом кремль планує використати цих осіб для здійснення провокацій у південних регіонах України. І хоч ці підрозділи мають вкрай низьку мотивацію, адже їх комплектували з осіб, які насильно мобілізовані в ОРДЛО, не виключено, що агресор використає їх як «гарматне м'ясо»", – зазначили прикордонники.

Також їх можуть використовувати для пропагандистських картинок, оскільки окупантам не вдається переломити дух українського населення.

Аналогічні провокації з численними жертвами Росія може найближчим часом здійснити у східних регіонах України.

"Нагадаємо, як повідомляло Міністерство оборони України, на сході нашої країни ворог сотнями кидає в бій прихильників «русского міра», яких навіть відразу після надання першої медичної допомоги у разі поранення, у супроводі озброєного конвою з числа регулярних військ збройних сил рф переміщують на лінію бойового зіткнення для введення подальших бойових дій у якості «гарматного м’яса». Відомо, що особовий склад 6-го окремого мотострілецького полку наляканий та деморалізований, шукає шляхи до дезертирства. Вкотре нагадуємо усім представникам країни-агресора, які потрапили в Україну: найкращий шанс вижити – це здатися захисникам України!" – зазначили в Державній прикордонній службі.