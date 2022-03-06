Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
«Вантаж 200» з України викликає в Росії шок і паніку – Данілов
«Вантаж 200» з України викликає в Росії шок і паніку – Данілов
Путін погрожує Україні втратою державності
Путін погрожує Україні втратою державності
Генштаб: увесь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників
Генштаб: увесь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників
Опубліковано список російських льотчиків, які обстрілюють українські міста, - ГУР
Опубліковано список російських льотчиків, які обстрілюють українські міста, - ГУР
Два російські винищувачі збито в районі Одеси, один – під Очаковом. Відео допиту пілотів
Два російські винищувачі збито в районі Одеси, один – під Очаковом. Відео допиту пілотів
Джонсон оприлюднив план із шести пунктів для порятунку України
Джонсон оприлюднив план із шести пунктів для порятунку України
В Ірпені біля Києва окупанти підірвали потяг, який їхав евакуювати людей
В Ірпені біля Києва окупанти підірвали потяг, який їхав евакуювати людей
У Харкові диверсант виставив відео з табличкою "Za Русь". Місцеві його знайшли
У Харкові диверсант виставив відео з табличкою "Za Русь". Місцеві його знайшли
ГоловнаСуспільствоВійна

Кремль планує провокації з використанням насильно мобілізованих жителів ОРДЛО

Провокації можуть відбутися на півдні та сході. 

Кремль планує провокації з використанням насильно мобілізованих жителів ОРДЛО
Фото: EPA/UPG

Росія планує провокацію з використанням насильно мобілізованих мешканців ОРДЛО. 5 березня до Криму завезли ешелон з особовим складом 131 стрілецького полку 1 армійського корпусу, який мобілізований на підконтрольній РФ території Донецької і Луганської областей.

Про це повідомили в Facebook Державної прикордонної служби. 

"Найближчим часом кремль планує використати цих осіб для здійснення провокацій у південних регіонах України. І хоч ці підрозділи мають вкрай низьку мотивацію, адже їх комплектували з осіб, які насильно мобілізовані в ОРДЛО, не виключено, що агресор використає їх як «гарматне м'ясо»", – зазначили прикордонники.

Також їх можуть використовувати для пропагандистських картинок, оскільки окупантам не вдається переломити дух українського населення.

Аналогічні провокації з численними жертвами Росія може найближчим часом здійснити у східних регіонах України.

"Нагадаємо, як повідомляло Міністерство оборони України, на сході нашої країни ворог сотнями кидає в бій прихильників «русского міра», яких навіть відразу після надання першої медичної допомоги у разі поранення, у супроводі озброєного конвою з числа регулярних військ збройних сил рф переміщують на лінію бойового зіткнення для введення подальших бойових дій у якості «гарматного м’яса». Відомо, що особовий склад 6-го окремого мотострілецького полку наляканий та деморалізований, шукає шляхи до дезертирства. Вкотре нагадуємо усім представникам країни-агресора, які потрапили в Україну: найкращий шанс вижити – це здатися захисникам України!" – зазначили в Державній прикордонній службі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також