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У Харкові російські війська з "градів" обстріляли науковий центр з дослідною ядерною установкою

СБУ відкрила провадження за статтею "Екоцид".

У Харкові російські війська з "градів" обстріляли науковий центр з дослідною ядерною установкою
Фото: управління СБУ у Харківській області

Російсько-терористичні війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" територію Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут".

Про це повідомляє пресцентр обласного управління Служби безпеки України в Харківській області.

У ННЦ ХФТІ розташована дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів", в активну зону якої завантажено 37 паливних ядерних елементів. Руйнування ядерної установки та сховищ ядерних матеріалів могло призвести до масштабної екологічної катастрофи, наголошують у СБУ.

Слідчі СБУ в Харківській області відкрили кримінальне провадження за статтею "Екоцид" (ст. 441 Кримінального кодексу України).

"СБУ продовжує збирати докази до Гааги", – зазначили у спецслужбі.

Нагадаємо, раніше російські війська обстрілювали Енергодар і розташовану в місті ЗАЕС, у результаті чого на території атомної станції почалася пожежа. Персонал станції не постраждав. Загинули троє українських військових-захисників, ще двох поранено.

У результаті обстрілів з артилерійської зброї промислового майданчика ЗАЕС пошкоджень зазнала будівля реакторного відділення енергоблока №1 ЗАЕС. У район розміщення майданчика сухого сховища відпрацьованого ядерного палива влучили два артилерійські снаряди.

У Держатомрегулювання заявили, що ступінь пошкоджень конструкцій і систем цих ядерних установок та їхній вплив на безпеку потребує додаткових оцінок за результатами ретельних обстежень спеціальними службами.

Значних пошкоджень зазнала будівля навчально-тренувального центру, розміщена безпосередньо біля промислового майданчика ЗАЕС.

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