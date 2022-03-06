У Харкові диверсант виставив відео з табличкою "Za Русь". Місцеві його знайшли
У Харкові диверсант виставив відео з табличкою "Za Русь". Місцеві його знайшли
«Вантаж 200» з України викликає в Росії шок і паніку – Данілов
«Вантаж 200» з України викликає в Росії шок і паніку – Данілов
В Ірпені біля Києва окупанти підірвали потяг, який їхав евакуювати людей
В Ірпені біля Києва окупанти підірвали потяг, який їхав евакуювати людей
Генштаб: увесь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників
Генштаб: увесь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників
Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
Джонсон оприлюднив план із шести пунктів для порятунку України
Джонсон оприлюднив план із шести пунктів для порятунку України
Два російські винищувачі збито в районі Одеси, один – під Очаковом. Відео допиту пілотів
Два російські винищувачі збито в районі Одеси, один – під Очаковом. Відео допиту пілотів
Путін погрожує Україні втратою державності
Путін погрожує Україні втратою державності
Опубліковано список російських льотчиків, які обстрілюють українські міста, - ГУР
Опубліковано список російських льотчиків, які обстрілюють українські міста, - ГУР
ГоловнаСуспільствоВійна

Нацгвардійці під Маріуполем знищили близько 30 окупантів

Двох окупантів узяли в полон.

Нацгвардійці під Маріуполем знищили близько 30 окупантів
Фото: Макс Левін

Силами загону спеціального призначення Національної гвардії під Маріуполем проведено контратаку, в результаті якої знищено 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 "тигри", близько тридцяти окупантів. Двоє потрапили в полон.

Про це написав у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Опинившись у полоні, росіяни заспівали вже звичну для них пісню про "мы не знали, куда нас отправляют". Та все вони знали. Двоє танкістів, один з яких - російський офіцер-командир взводу, - вирішили здатися. Ну а інші екіпажі в розбитій колоні бронетехніки залишилися в охоплених вогнем машинах назавжди", - написав Геращенко.

За його словами, полонені закликають інших солдатів і офіцерів, які прийшли на українську землю, не вчиняти військових злочинів і здаватися.

Нагадаємо, що мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів в інтерв'ю, що в місті поранено тисячі мирних жителів. Росіяни обіцяли відкрити гуманітарний коридор для мешканців Маріуполя, але не припинили обстрілів і авіабомбардувань. Містяни сидять у підвалах, у них закінчуються їжа та ліки, мобільний зв'язок переважно не працює.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також