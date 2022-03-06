Нацгвардійці під Маріуполем знищили близько 30 окупантів

Силами загону спеціального призначення Національної гвардії під Маріуполем проведено контратаку, в результаті якої знищено 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 "тигри", близько тридцяти окупантів. Двоє потрапили в полон.

Про це написав у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Опинившись у полоні, росіяни заспівали вже звичну для них пісню про "мы не знали, куда нас отправляют". Та все вони знали. Двоє танкістів, один з яких - російський офіцер-командир взводу, - вирішили здатися. Ну а інші екіпажі в розбитій колоні бронетехніки залишилися в охоплених вогнем машинах назавжди", - написав Геращенко.

За його словами, полонені закликають інших солдатів і офіцерів, які прийшли на українську землю, не вчиняти військових злочинів і здаватися.

Нагадаємо, що мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів в інтерв'ю, що в місті поранено тисячі мирних жителів. Росіяни обіцяли відкрити гуманітарний коридор для мешканців Маріуполя, але не припинили обстрілів і авіабомбардувань. Містяни сидять у підвалах, у них закінчуються їжа та ліки, мобільний зв'язок переважно не працює.