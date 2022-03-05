Евакуація з Маріуполя відкладається - російські війська влаштовують обстріли, - міськрада

Евакуація населення з Маріуполя відкладається з метою безпеки через те, що російські війська продовжують обстріли і самого Маріуполя, і його передмістя. Про це йдеться в повідомленні Маріупольської міської ради.

"Просимо всіх маріупольців розходитись і прямувати до місць укриття. Додаткову інформацію про евакуацію буде розміщено найближчим часом. На цей момент ідуть переговори з Російською Федерацією щодо встановлення режиму тиші та забезпечення безпечного гуманітарного коридору. Також інформуватимуть мешканців міста поліцейські за допомогою гучномовців", - йдеться в повідомленні.

Цю інформацію також підтвердив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Нагадаємо, організація гуманітарних коридорів була першим пунктом домовленостей з російською стороною. За попередніми домовленостями, у Донецькій області з 9:00 до 11:00 мало бути встановлено режим тиші. А евакуація населення мала початися об 11:00.

Проте чи не відразу міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що російські війська почали просуватися вперед у Донецькій області, користуючись режимом припинення вогню.