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Зеленський: є рішення про десятки мільярдів доларів на відбудову України після війни

Президент регулярно проводить переговори зі світовими лідерами.

Зеленський: є рішення про десятки мільярдів доларів на відбудову України після війни
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів увечері переговори з президентами Франції Еммануелем Макроном і Польщі Анджеєм Дудою. Про це Зеленський заявив у своєму зверненні.

"Я безмірно вдячний кожному з них. Безмірно вдячний Анджею за його рішучість та відданість нашій спільній справі. Захисту людей. Вдячний дружині Анджея Агаті. Друзі, яких я щиро вважаю друзями і щиро бажаю кожному.Нам вдалося не допустити гуманітарної кризи на кордоні. Вдалося організувати ситуацію так, щоб тисячі українських жінок і дітей отримали гідне ставлення. Ніхто не питає, якої вони національності. Якої вони віри. Скільки в них грошей. Фактично у нас більше немає кордону з дружньою Польщею. Бо ми разом на стороні добра. Нам не до кордонів", - зазначив президент.

За його словами, влада в Україні вже думає про те, як відновлюватиметься Україна після війни.

"Я впевнений, що вже скоро ми зможемо сказати нашим людям: повертайтеся! Повертайтеся з Польщі, з Румунії, Словаччини та всіх інших дружніх країн. Повертайтеся, бо загрози більше немає. Ми вже думаємо про майбутнє. Для всіх українців. Після війни. Про те, як оживити наші міста. Як відновити економіку. Я говорив з головою Світового банку Девідом Малпассом, виконавчим директором МВФ Крісталіною Георгієвою", - розповів президент.

За його словами, є згода між найбільшими фінансовими інституціями заради підтримки України. Є рішення про невідкладну допомогу та про десятки мільярдів доларів на відбудову України після війни.

"І це тільки перші рішення. Я підкреслюю це – тільки перші. Говорив з Президентом Туреччини Ердоганом. Говорив з лідерами Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. З Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем і Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Головна тема – членство в ЄС для України.

Я вдячний європейцям – сотням тисяч людей у різних містах нашого континенту. Братислава, Вільнюс, Франкфурт, Ліон, Париж, Тбілісі, Прага. Вони вчора вийшли на підтримку України. На підтримку Європи. Вони вийшли заради миру. Якнайшвидше", - зазначив Зеленський.

Він також висловив вдячність американцям, які підтримують українців, які вимагають посилення санкцій проти Росії, які підтримують закриття неба.

"74 відсотки американців – за безпольотну зону. 74! Абсолютна більшість. Що ще потрібно для ухвалення рішення? Ми впевнені – схожий результат і в інших демократичних країнах", - резюмував президент.

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