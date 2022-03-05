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У Маріуполі об 11:00 починається евакуація населення - автобуси відправляються з трьох локацій

Виїжджати з міста можна лише за визначеним маршрутом.

У Маріуполі об 11:00 починається евакуація населення - автобуси відправляються з трьох локацій
Фото: Pravda Gerashchenko

Сьогодні, 5 березня, з 9:00 до 16:00 у Маріуполі під керівництвом керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка буде встановлено режим тиші для евакуації мирного населення. Про це з посиланням на Координаційний центр повідомляє Маріупольська міська рада.

З 11:00 починається евакуація мирного населення.

Як гуманітарний зелений коридор обрано маршрут Маріуполь – Микільське – Розівка – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

Евакуація населення буде з трьох локацій муніципальними автобусами:

- СК «Іллічівець» (просп. Нахімова, 53)

- Драматичний театр (Театральна площа, 1)

- Кальміуська районна адміністрація - (просп. Металургів, 193)

Також у період тиші за маршрутом гуманітарного коридору можна буде виїхати з міста на особистому транспорті.

Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

Буде кілька етапів евакуації протягом кількох днів для того, щоб кожен охочий міг виїхати, повідомили в міськраді.

«Дорогі, рідні маріупольці, з сьогоднішнього дня в місті розпочинається евакуація мирного населення. Це непросте рішення, але, як я завжди казав, Маріуполь – це не вулиці та будинки. Маріуполь – це його мешканці, це ми з вами. І нашим головним завданням завжди було і залишається захистити людей. В умовах, коли наше рідне місто постійно перебуває під безжальним вогнем з боку окупантів, немає іншого рішення, як дати можливість мешканцям, тобто нам із вами, безпечно виїхати з Маріуполя», - сказав міський голова Вадим Бойченко.

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