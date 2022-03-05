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Десята доба війни: ЗСУ продовжують тримати визначені рубежі на всіх напрямках - Генштаб

Частини та підрозділи загарбників деморалізовані.

Десята доба війни: ЗСУ продовжують тримати визначені рубежі на всіх напрямках - Генштаб
Фото: Україна зараз

Станом на 06.00 5 березня Збройними Силами України і підрозділами Сил безпеки та оборони України ведуться запеклі бої зі звільнення Українських міст від російських окупантів. Частини та підрозділи загарбників деморалізовані, солдати та офіцери окупаційної армії продовжують здаватися у полон, втікають, залишаючи на Українській землі озброєння і техніку. Про це повідомляється на офіційній сторінці Генерального штабу у мережі Facebook.

"Активними бойовими діями завдають втрат противнику не тільки озброєні підрозділи українських захисників але й звичайні неозброєні люди, демонструючи окупанту свою громадянську позицію, завдаючи йому психологічної поразки", - йдеться у повідомленні.

"Стикаючись з постійним опором та усвідомлюючи протиправність своїх дій окупанти продовжують обстріли цивільного населення, завдають ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури та житлових будинках, лікарнях, дитячих садках, використовують жінок, дітей і літніх людей в якості “живого щита”. Не покидають спроб створити у власному інформаційному просторі картину визвольного “бліцкригу”, продовжують розповсюджувати тотальну брехню через підвладні ЗМІ, вживають заходів щодо приховування втрат в особовому складі та техніці, шляхом блокування доступу населення до правдивої та об’єктивної інформації", - повідомляє Генштаб.

Збройні Сили України продовжують тримати визначені рубежі на всіх напрямках, а на окремих напрямках контратакують та змушують противника відступати з втратами, порушують тилові комунікації та завдають нищівних ударів, вказано у повідомленні.

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