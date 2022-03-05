Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан повернувся з-за кордону та захищатиме Україну від російської армії.

"3 тис. км з високогірного Австрійського містечка до Києва - 5 днів в дорозі. І я в Києві записуюсь у тероборону!", - написав він у Facebook 4 березня.

Він також опублікував спільне фото з ексглавою МВС Арсеном Аваковим, який у перший день вторгнення РФ оголосив про формування добровольчих підрозділів у межах тероборони, та ексзаступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгієм Тукою.

"По дорозі мене підвозили мільйонери, бізнесмени-українці які повертались боротись, прості хлопці заробітчани які їхали воювати, сотні волонтерів які гріють кормлять підтримують. Історія мого повернення - це окрема історія неймовірних українців", - розповів Богдан.

"Для чого це пишу ? Не вірте роспропаганді що українці втікають. Жінки на захід, мужики на схід! Руський воєнний корабль, іді на*уй!", - додав ексочільник ОП.

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці також можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут.