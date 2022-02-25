МВС України нагадало рецепт коктейлів Молотова

Міністерство внутрішніх справ України нагадало громадянам рецепт коктейлю Молотова для боротьби з окупантами.

Пляшки радять використовувати з товстими стінками скла. Горюча суміш має складатися на дві третини з бензину і на одну третю з мастила.

Домішки: серебрянка (підвищує температуру горіння), пінопласт (краще розчинити в ацетоні і вливати в пляшку).

Гніт – 50 см бавовняної тканини шільно втрамбувати у горловину пляшки.

Спершу треба налити дві третини горючої суміші, а одну третину залишити для випаровування.

Фото: Міноборони

ЗСУ радили застосовувати коктейлі Молотова проти ворожих танків.

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