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МВС України нагадало рецепт коктейлів Молотова

Пляшки із запальною сумішшю використовують проти ворожих танків. 

Міністерство внутрішніх справ України нагадало громадянам рецепт коктейлю Молотова для боротьби з окупантами.

Пляшки радять використовувати з товстими стінками скла. Горюча суміш має складатися на дві третини з бензину і на одну третю з мастила.

Домішки: серебрянка (підвищує температуру горіння), пінопласт (краще розчинити в ацетоні і вливати в пляшку).

Гніт – 50 см бавовняної тканини шільно втрамбувати у горловину пляшки.

Спершу треба налити дві третини горючої суміші, а одну третину залишити для випаровування. 

Фото: Міноборони

ЗСУ радили застосовувати коктейлі Молотова проти ворожих танків.

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Вступити до лав тероборони тепер можуть і люди старші від 60 років. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

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Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. 

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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