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Резніков: до сил Тероборони залучатимуть патріотів віком понад 60 років, тож, “заблукавші”, нех@й щастить

Міністр також анонсував додаткове посилення у вигляді сучасної зброї та інших ресурсів від наших партнерів.

Резніков: до сил Тероборони залучатимуть патріотів віком понад 60 років, тож, “заблукавші”, нех@й щастить
Фото: facebook.com/reznikovoleksii

До сил Територіальної оборони залучатимуть патріотів віком понад 60 років, які морально і фізично готові чинити опір та перемагати ворога.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Таке рішення було схвалено Резніковим і узгоджено з командувачем Сил ТрО ЗСУ бригадним генералом Юрієм Галушкіним.

“Тож, “заблукавші”, нех@й щастить”, – підкреслив Резніков.

Міністр додав, що тисячі людей приєднуються до лав Сил територіальної оборони і готові давати відсіч ворогу: “Пишаюся кожним з вас!”

“Тільки у Києві вже 18 тисяч автоматів і відповідний боєкомплект, які вже роздано і продовжать роздаватися бійцям Сил ТрО протягом вчорашнього і сьогоднішнього дня. Число бажаючих долучитись до лав Сил ТрО та зі зброєю в руках зупиняти російських окупантів зростає, а зброя надходить ще”, – йдеться в повідомленні.

“Також я майже всю ніч спілкувався з колегами-міністрами оборони держав, що надають нам постійну підтримку. Реакція світу стає більш чіткою. Невдовзі ми отримаємо додаткове посилення у вигляді сучасної зброї та інших ресурсів від наших партнерів”, – сказав Резніков.

Він додав, що на офіційних ресурсах і сторінках у соцмережах Міністерства оборони, Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби та інших органів влади та самоврядування публікуються докази злочинів російських окупаційних військ.

“Беріть ці факти і поширюйте їх через соцмережі. У першу чергу – серед російських користувачів. Щоб громадяни РФ бачили, що вони підтримують. Важливо поширити згадані факті в італійському, німецькому та угорському медіапросторі, а також серед журналістів та посадових осіб європейських країн. Усі, хто знає відповідні мови – ви наша зброя”, – каже Резніков.

Нагадаємо, тероборона Збройних сил України опублікувала адреси пунктів видачі зброї в Києві.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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