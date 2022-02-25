​СБУ: ворог хоче отримати доступ до акаунтів українців

Категоричо не можна переходити за посиланням та сканувати QR-код нібито від СБУ.

У Telegram та інших месенджерах розповсюджують фейк від імені Служби безпеки України. Нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, аби «пройти перевірку». Це посилання, схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде на онлайнресурс СБУ, повідомляє прес-служба відомства.

«Насправді за посиланням вам запропонують додати новий пристрій до вашого акаунта. Після цього ворог отримує доступ до всієї вашої історії переписки (крім секретних чатів), а також зможе писати від вашого імені. В жодному разі НЕ ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ та не скануйте QR-код», – застерігає СБУ.

Офіційні інформканали СБУ це: Сайт – www.ssu.gov.ua (без жодних додаткових символів!) Facebook https://www.facebook.com/SecurSerUkraine (верифікована сторінка, обов’язково – із синьою галочкою)Telegram – https://t.me/SBUkr (верифікований канал, обов’язково – із синьою галочкою).

Нагадаємо, 23 лютого сторінки низки українських урядових сайтів були атаковані з Росії.

Напередодні урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA попередила, що можуть відбутися кібератаки на вебресурси у зоні .ua.