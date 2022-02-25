У Ростовській області Росії вранці 25 лютого, снаряд із України потрапив на територію військового аеродрому в Міллеровому, де базуються винищувачі Су-30СМ, Су-25 та гелікоптери.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Офіційно інформацію не підтверджують, але мешканці міста публікують фото і відео наслідків.
РосЗМІ також пишуть, що це нібито ЗСУ вдарили по російській стороні Точкою-У. Інформація щодо загиблих та поранених уточнюється.
Из Миллерово (Ростовская обл) прислали. Военный аэродром pic.twitter.com/CBpQcAOh56— Вольный Дон высота 541,9🇷🇺1244УСТАВ🇷🇸 (@Obenderbey) February 25, 2022
Нагадаємо, перед повномасштабним військовим вторгненням в Україну, 21 лютого, Росія заявила про "влучення українського снаряда в ростовський об’єкт прикордонної служби". У якості доказу російська сторона надала фото зруйнованої дерев'яної будівлі в лісі.
Державна прикордонна служба України наголосила, що заява ФСБ РФ про нібито обстріл з території України – свідома провокація.