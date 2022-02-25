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У Ростовській області РФ снаряд влучив у військовий аеродром, сталася пожежа

Мешканці міста публікують фото і відео наслідків.

У Ростовській області Росії вранці 25 лютого, снаряд із України потрапив на територію військового аеродрому в Міллеровому, де базуються винищувачі Су-30СМ, Су-25 та гелікоптери.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Офіційно інформацію не підтверджують, але мешканці міста публікують фото і відео наслідків.

Вибухи на аеродромі Міллєрово в Ростовській області (базуються Су-30СМ, Су-25 та гелікоптери).
Фото: MilitaryAviation.in.UA
Вибухи на аеродромі Міллєрово в Ростовській області (базуються Су-30СМ, Су-25 та гелікоптери).

РосЗМІ також пишуть, що це нібито ЗСУ вдарили по російській стороні Точкою-У. Інформація щодо загиблих та поранених уточнюється.

 

Нагадаємо, перед повномасштабним військовим вторгненням в Україну, 21 лютого, Росія заявила про "влучення українського снаряда в ростовський об’єкт прикордонної служби". У якості доказу російська сторона надала фото зруйнованої дерев'яної будівлі в лісі.

Державна прикордонна служба України наголосила, що заява ФСБ РФ про нібито обстріл з території України – свідома провокація.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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