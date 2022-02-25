Дуда: Російські бомбардування Києва - це очевидний тероризм

Президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ситуація в Києві дуже складна. Вранці росіяни почали бомбити місто. Безпілотники скидають бомби на житлові будинки. Люди гинуть. Це - очевидний акт терору для підриву морального духу", - написав Дуда у Twitter.

Він також додав, що в українців "є величезна рішучість захищати столицю".

Właśnie rozmawiałem z @ZelenskyyUa . Sytuacja w Kijowie jest bardzo trudna. Nad ranem Rosjanie zaczęli bombardowanie miasta. Drony zrzucają bomby na budynki mieszkalne. Giną ludzie. To oczywisty akt terroru, żeby złamać morale ale jest ogromna determinacja, żeby obronić stolicę. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 25, 2022

Раніше президент України також повідомив, що обговорив з польським колегою війну, яку веде Росія проти нашої держави. Зеленський звернувся до Бухарестської девʼятки і закликав міжнародних партнерів допомогти посадити РФ за стіл переговорів.

Бухарестська девʼятка – міжнародна ініціатива дев'яти країн-членів НАТО Центральної та Східної Європи (Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія), метою якої є поглиблення військової співпраці між країнами східного флангу Північноатлантичного альянсу.