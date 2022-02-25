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Дуда: Російські бомбардування Києва - це очевидний тероризм

Президент Польщі провів телефонну розмову з Зеленським.

Дуда: Російські бомбардування Києва - це очевидний тероризм
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ситуація в Києві дуже складна. Вранці росіяни почали бомбити місто. Безпілотники скидають бомби на житлові будинки. Люди гинуть. Це - очевидний акт терору для підриву морального духу", - написав Дуда у Twitter.

Він також додав, що в українців "є величезна рішучість захищати столицю".

Раніше президент України також повідомив, що обговорив з польським колегою війну, яку веде Росія проти нашої держави. Зеленський звернувся до Бухарестської девʼятки і закликав міжнародних партнерів допомогти посадити РФ за стіл переговорів.

Бухарестська девʼятка – міжнародна ініціатива дев'яти країн-членів НАТО Центральної та Східної Європи (Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія), метою якої є поглиблення військової співпраці між країнами східного флангу Північноатлантичного альянсу.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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