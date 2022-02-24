​Верховний комісар ООН з прав людини закликала Росію негайно припинити насильство в Україні

Місія організації продовжить роботу в Україні і підготує доповідь щодо ситуації з правами людини.

Експрезидент Чилі, верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет закликала Російську Федерацію негайно припинити насильство в Україні.

Про це вона заявила в четвер, 24 лютого, у Женеві, передає Deutsche Welle.

Бачелет наголосила, що напад Росії на Україну і удари по містах поставив під загрозу численні людські життя. Вона закликала за будь-яку ціну уникати застосування вибухових боєприпасів у населених пунктах, закликала захищати цивільне населення та дотримуватися норм міжнародного права.

Бачелет наголосила, що спостережна місія ООН продовжить роботу в Україні та підготує доповідь щодо ситуації з правами людини.

Тим часом США готують проект резолюції ООН із засудженням дій Росії в Україні. Цей документ буде поставлено на голосування на позачерговому засіданні Ради Безпеки ООН, яке заплановане на п'ятницю, 25 лютого.

Нагадаємо, сьогодні близько 5 ранку президент РФ Володимир Путін оголосив про вторгнення в Україну. Президент Володимир Зеленський оголосив про воєнний стан.

Війська окупантів, що рухаються з території Білорусі, увійшли до зони Чорнобильської АЕС.