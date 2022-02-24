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"Бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються власною кров’ю!" – головнокомандувач ЗСУ

Весь сектор безпеки і оборони дає гідну відсіч. 

"Бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються власною кров’ю!" – головнокомандувач ЗСУ
Фото: пресслужба президента

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував генералам, офіцерам, сержантам і солдатам, які сьогодні в строю боронять Україну.

У Facebook він написав: "Дякую кожному з вас, хто сьогодні в строю боронить нашу землю від російського окупанта. Спасибі вашим рідним за те, що чекають. Дякую Українському Народу за довіру, допомогу, молитви".

Залужний підкреслив, що весь сектор безпеки і оборони дає гідну відсіч. 

"Буде тяжко, але ми встоїмо. Бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються власною кров’ю! За нами правда. З нами Бог. І Перемога буде за нами!" – додав він.

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. 

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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