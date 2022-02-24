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На Київщині введено комендантську годину

На вулицях і в громадських місцях заборонено перебувати з 22 по 7 годину. 

На Київщині введено комендантську годину
Фото: НПУ

На Київщині введено комендантську годину. На вулиці заборонено перебувати з 22 години до 7 ранку.

Про це повідомили на сторінці поліції Київської області в Facebook. Комендантська година діє вже від сьогодні. 

"Це означає заборону перебування на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи. Комендантська година – це вимушена міра заради безпеки наших жителів. Прошу з розумінням поставитися до нововведень. Влада робить всі необхідні кроки задля стабілізації ситуації", – повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба. 

Нагадаємо, комендантська година також впроваджена у Києві, Черкасах, Дніпрі. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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