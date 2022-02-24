Три російські гвинтокрили збито українською ППО біля аеропорту Гостомеля. Така інформація пролунала о 12:46 в ефірі телеканалу "Рада".

Окрім того, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про збиття ворожого вертольота Ка-52 над Межигірʼям.

"Щойно була атака російських вертольотів з виводком десанту на аеродром Гостомель. Іде бій. Збито 3 вертольоти противника", – додав Геращенко.

Оновлення. Пізніше Геращенко оприлюднив відео з підбитим під Гостомелем російським гелікоптером.

"Підбитий російський гелікоптер сів під Гостомелем. Десантники порозбігалися. Спецназ поліції прочісує місцевість", – написав він.

Від початку нового наступу на Україну, який президент РФ Володимир Путін оголосив вранці, захисники знищили сім ворожих літаків. У бою за місто Щастя на Луганщині знищено багато окупаційної техніки і близько 50 ворогів. Місто відбито українськими захисниками. Відбито також Маріуполь. Наступ Росії в Чернігівській області зупинено.

Нагадаємо, міністр оборони України закликав усіх, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, йти до лав тероборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці також можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. Докладно – тут.