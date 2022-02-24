До Верховної Ради внесли законопроєкт про загальну мобілізацію

Верховна Рада зараз працює в постійному режимі і готова до ухвалення всіх необхідних для оборони рішень.

До Верховної Ради України внесено законопроєкт про загальну мобілізацію.

У пресслужбі парламенту повідомили, що проєкт закону стосується затвердження Указу Президента України "Про загальну мобілізацію".

Згідно з законом, мобілізація – це комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано.

Верховна Рада зараз працює в постійному режимі і готова до ухвалення всіх необхідних для оборони рішень у будь-який момент.