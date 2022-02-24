На Закарпатті створили гуманітарний штаб для евакуйованих

Закарпатська ОДА створила гуманітарний штаб для швидкої комунікації для розміщення евакуйованих.

Про це пише zaxid.net з посиланням на пресслужба облдержадміністрації.

Наразі місцеві готелі та санаторії вже готові прийняти людей. Також до роботи долучили громади: готуються спортивні зали, клуби та інші приміщення для організації харчування та перебування переселенців.

Від ранку санаторії та готелі приймають людей на поселення та розміщують людей. Голова ОДА Віктор Микита доручення готувати у громадах приміщення, спортивні зали, клуби та інші допустимі об’єкти, ліжкомісця та готуватися до організації харчування переселенців.

“Бюджети переходять на потреби забезпечення оборони, визначаються потреби, об’єкти які переходять у розпорядження військових для розміщення та подальших дій. Визначаємо запаси харчів та палива в області для забезпечення потреб краян”, – зазначили у прес-службі.

Разом з тим керівництво Закарпатської обласної станції переливання крові звернулося до закарпатців з проханням здати кров для поповнення запасів станції.

Нагадаємо, із Донецької та Луганської областей евакуйовано 3100 українців.