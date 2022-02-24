Із Донецької та Луганської областей евакуйовано 3100 українців. Про це повідомила Укрзалізниця.

Компанія готує ще вагони.

Крім того, з метою безпеки припинено рух на дільниці Волноваха - Південнодонбаська, персонал евакуйовано.

Також Укрзалізниця призначає додатковий рейс 713 з Києва до Вінниці о 14:25. Квитки у продажу з 12:30.

“Тим часом, з міркувань безпеки сьогодні не зможуть бути відправлені з кінцевих станцій поїзд 113/114/141/142 з Бахмута до Львова та 732 Запоріжжя-Київ”, – йдеться у повідомленні.

Швидкісний експрес 722 Харків-Київ відправиться з Харкова диспетчерським розкладом, можливі запізнення.

Нагадаємо, у Чернігівській області противника зупинили, Маріуполь і Щастя – під контролем ЗСУ.

Важкі бої ведуться на Харківському напрямку і в районі проведення Операції Обʼєднаних сил.