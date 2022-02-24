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Всі поїзди до та зі столиці і потяги західного напрямку курсують за графіком

Поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, 

Всі поїзди до та зі столиці і потяги західного напрямку курсують за графіком
Фото: EPA/UPG

Всі поїзди до та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують і продовжать відправлятися за графіком.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, при цьому можливі сповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, що обладнані укриттями.

“Просимо слідкувати за офіційними повідомлення у Telegram-каналі Укрзалізниці, на вокзалах та прибувати на посадку за 30 хвилин до графікового відправлення”, – йдеться у повідомленні.

“Зберігаймо спокій і продовжуємо рух”, – додали залізничники.

Нагадаємо, одразу після того, як президент РФ Путін заявив про початок "спеціальної військової операції на Донбасі", в Києві та Харкові пролунали потужні вибухи

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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