Всі поїзди до та зі столиці і потяги західного напрямку курсують за графіком

Всі поїзди до та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують і продовжать відправлятися за графіком.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, при цьому можливі сповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, що обладнані укриттями.

“Просимо слідкувати за офіційними повідомлення у Telegram-каналі Укрзалізниці, на вокзалах та прибувати на посадку за 30 хвилин до графікового відправлення”, – йдеться у повідомленні.

“Зберігаймо спокій і продовжуємо рух”, – додали залізничники.

Нагадаємо, одразу після того, як президент РФ Путін заявив про початок "спеціальної військової операції на Донбасі", в Києві та Харкові пролунали потужні вибухи.