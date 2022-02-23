На тендер "УЗ" по електричкам подали заявки "Stadler" із заводом у Мінську, український виробник та "Роги і копита", - ЗМІ

Зокрема, фірма зі статутним капіталом 10 тисяч грн, зареєстрована у Рівному, жодних документів у "Прозорро" не завантажила.

На тендер "Укрзалізниці" з придбання 80 електропоїздів на суму 31,64 млрд грн зареєструвались три компанії.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на дані системи "Прозорро".

Так, ТОВ "Ленд холдинг" пропонує японські електрички N100 "Hitachi" по 12 290 720 євро за штуку. Але жодних документів, що підтверджують можливість поставити електрички (договір з виробником, банківська гарантія) – фірма у "Прозорро не завантажила.

Фірма зі статутним капіталом 10 тисяч гривень зареєстрована у Рівному на Романа Семенюка з села Боянівка на Рівненщині. Він же є і директором фірми. Семенюк вніс у статутний капітал фірми комп’ютер Самсунг ціною 10 тис грн.

Фото: nashigroshi.org

Два інші учасники необхідні документи завантажили.

Український виробник "Крюківський вагонобудівний завод" повідомив, що має всі необхідні потужності для виготовлення необхідних поїздів. При цьому раніше власник заводу Володимир Приходько зустрічався із президентом Володимиром Зеленським для демонстрації дизель-поїздів, які у нього закуповує "УЗ". Субпідрядником "крюківців" по виготовленню вагонного литва став "Кременчуцький сталеливарний завод" Ігоря Коломойського.

Швейцарська компанія "Stadler Bussnang AG" повідомила, що постачатиме поїзди Flirt. У заявці фірми немає жодних вказівок на те, що виробництво буде локалізовано в Україні. Швейцарці лише пропонують допомогти зі створенням ремонтного депо або сервісного центру для своїх поїздів в Україні.

"Наші гроші" зазначають, що електрички з підходящою шириною колії для пострадянських країн "Штадлер" збирає на своєму заводі у Мінську. Тендерні документи швейцарців підписав Олександр Олександрович Верамейчик. Людина з таким ПІБ була учасником заходу при Міністерстві економіки Білорусі.

Торік представники "Штадлеру" Петер Шпулер і Олександр Люфт у присутності Зеленського підписали Меморандум про взаєморозуміння з Міністром інфраструктури Олександром Кубраковим та керівником "УЗ". У Меморандумі йшлось про 90 поїздів для України, та виділення Швейцарією кредиту у розмірі 500 млн євро (половина ціни закупівлі) на фінансування цієї поставки.

Очікувана вартість тендеру "Укрзалізниці" – на рівні $15 млн за один поїзд. Восени 2021 року "Stadler" виграв великий тендер на поставку аналогічних електричок Flirt для Швейцарії. Тоді у боротьбі зі своїми світовими конкурентами «Alstom» и "Siemens" штадлерівці були змушені опустити ціну до $7,55 млн. На український тендер ці конкуренти не прийшли. У "Сіменсі" пояснили, що головною проблемою тендеру "Укрзалізниці" є те, що всі види поїздів планується придбати за одним лотом.

"У нас є рухомий склад, який відповідає тендеру: приміські поїзди Desiro й швидкісні поїзди Velaro для регіонального руху. Ми готові запропонувати їх, але у відкритих тендерах зі зрозумілими умовами", – наголосив представник Siemens в Україні Дмитро Чорненький.

"Alstom" не коментував тендер по електричкам. Але у 2021 році Верховна Рада ратифікувала угоду з Францією на придбання вантажних електровозів "Альстому" на 882 мільйони євро.

Нагадаємо, 2 лютого цього року повідомлялося, що "Укрзалізниця" і французька компанія Alstom підписали меморандум про постачання в Україну локомотивів 130 локомотивів.