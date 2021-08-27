​Україна планує купити 90 поїздів Stadler

Електрички для Києва, Харкова і Дніпра будуть швейцарськими.

Україна планує залучити 500 млн євро швейцарського кредиту для купівлі поїздів Stadler і локалізації їх виробництва.

Про це повідомляється на сайті президента Володимира Зеленського.

Відповідний меморандум було підписано 26 серпня між Міністерством інфраструктури, "Укрзалізницею", Stadler CIS AG, Stadler Rail AG і Швейцарським агентством зі страхування експортних ризиків SERV.

Фото: president.gov.ua

Підписання документа дає старт відкриттю експортного фінансування Швейцарії для України. Гроші підуть на розвиток сектору залізничного транспорту.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, у межах співпраці зі Stadler заплановано закупити 60 приміських електропоїздів для проєкту City Express: 30 для Києва і ще стільки ж - для Харкова і Дніпра разом.

Тендер на купівлю електричок для Kyiv City Express планують оголосити вже у вересні, повідомляється на сайті УЗ.

Він обслуговуватиме шість напрямків навколо Києва: Вишгородський, Богуславський (Трипілля, Кагарлик, Миронівка), Ніжинський (Бровари, Бобровиця, Носівка), Яготинський (Бориспіль, Березань), Узинський (Боярка, Вишневе, Васильків, Фастів, Біла Церква) та Клавдієвський (Ірпінь, Буча, Ворзель, Немішаєве).

Крім того, в меморандумі йдеться про 20 нових регіональних електропоїздів і 10 електропотягів далекого сполучення виробництва Stadler.

Stadler — міжнародна компанія з виробництва залізничних транспортних засобів (Буснанг, Швейцарія). Заснована в 1942 році, на сьогодні має понад 8500 співробітників та більш ніж 50 відділень сервісу. Компанія пропонує широкий спектр залізничного та міського транспорту: високошвидкісні поїзди, міжміські поїзди, регіональні та приміські поїзди, рухомий склад для метро, трамваї-потяги та трамваї.

Державне агентство SERV займається страхуванням кредитних ризиків, які пов’язані з експортом товарів та послуг. Страхування та гарантії SERV захищають швейцарських експортерів від дефолту та сприяють залученню коштів в експортні проєкти. Рішення SERV також допомагають компаніям отримувати позики під низькі відсотки або вищі кредитні ліміти, щоб заощадити кошти при експорті товарів та послуг.