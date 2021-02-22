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​Зеленський анонсував оновлення приміського залізничного сполучення для Києва, Харкова і Дніпра

Проєкт в столиці вже на стадії перемовин з інвестором.

​Зеленський анонсував оновлення приміського залізничного сполучення для Києва, Харкова і Дніпра
Фото: kievcity.gov.ua

Президент Володимир Зеленський анонсував проєкт з оновлення залізничного сполучення для найбільших агломерацій України.

"Наразі ми готуємо проєкт City Express - це інший, якісний, сучасний рівень приміського сполучення. Який зокрема, допоможе подолати проблеми з трафіком у великих містах. Перший етап проєкту включає Київ, Харків, Дніпро", - сказав президент у понеділок на відкритті форуму "Україна 30. Інфраструктура".

За його словам, у Києві проєкт уже знаходиться на стадій перемовин з потенційним інвестором, у Харкові та Дніпрі поки що тільки розробляється проєкт.

Нагадаємо, що в Києві з 2011 року існує міська електричка, під яку на баланс "Київпастрансу" віддали 10 електропоїздів. Зараз вони знаходяться в жалюгідному стані.

У 2019 році "Укрзалізниця" запропонувала забрати міську електричку Києва на свій баланс і інтегрувати її в систему приміських перевезень Kyiv City Express.

Компанія заявляла, що планує провести повне оновлення залізничного приміського сполучення з Києвом і створити якісне приміське залізничне сполучення Київського регіону зі столицею. Міська електричка повинна стати його частиною.

Планувалося, що загальна довжина проєкту становитиме 343 км, він з'єднає між собою 46 залізничних станції Київського регіону. Зокрема, це Броварський, Білоцерківський, Трипільський і Бориспільський напрямки, які будуть з'єднані міською електричкою.

В УЗ порахували, що завдяки такій організації залізничного сполучення "Укрзалізниця" зможе щодня перевозити 80 тис. пасажирів, або близько 20 млн пасажирів на рік. Вартість цього проєкту тоді оцінювали в "кілька мільярдів гривень".

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