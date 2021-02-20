Стало відомо, кому віддадуть майно, яке забрали у Медведчука

Майно частини нафтопродуктопроводів "Самара – Західний напрямок" і "Грозний – Армавір – Трудова", що проходять територією України, планується передати на тимчасове зберігання до АО "Укртранснафта", а потім АРМА зможе виставити його на конкурс з продажу або передачі в управління.

Про це йдеться у публікації LB.ua "Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях".

"Зараз майно "ПрикарпатЗахідтранс" планується передати Нацагентству з розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів (АРМА) для проведення конкурсу з продажу або передачі в управління об'єкта. Але поки активи збираються передати в тимчасове зберігання "Укртранснафті", - йдеться у матеріалі.

Націоналізація нафтопродуктопроводу не матиме суттєвого впливу на ринок дизпалива. Нестатки дизпалива можуть бути покриті за рахунок збільшення поставок по морю з Туреччини та за рахунок національного Кременчугского нафтопереробного заводу.

Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони також доручила Кабінету міністрів вжити заходів для збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів загальною протяжністю 1 433 км, що проходять через територію України. Мова йде про ділянку нафтопродуктопроводів Самара - Західний напрямок і Грозний - Армавір - Трудова, яка проходить територією України. Вона у 2018 році була виведена з державної власності та передана в користування російським комерційним структурам і компаніям, афільованим з нардепом Віктором Медведчуком.