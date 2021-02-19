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"Прозорро" і "Прозорро.Продажі" стануть акціонерними товариствами

Акції компаній залишаться в державній власності.

"Прозорро" і "Прозорро.Продажі" стануть акціонерними товариствами
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства вирішило перетворити державні підприємства "Прозорро" та "Прозорро.Продажі" в акціонерні товариства.

Відповідний наказ опубліковано на сайті Мінекономіки.

Після корпоратизації всі 100% акцій компаній залишаться в державній власності.

ДП "Прозорро" адмініструє електронну систему для проведення тендерів на закупівлю товарів, робіт і послуг державними установами; ДП "Прозорро.Продажі" - для продажу та оренди державного та комунального майна на електронних аукціонах.

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