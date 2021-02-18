​Порошенко купив у Макеєнка телеканал "Прямий"

"З усіх джерел я отримав повідомлення – 19 числа проти пана Макеєнка будуть запровадженні санкції, канал Прямий буде закритий".

Співголова фракції "Європейська солідарність", п'ятий президент України (2014-2019) Петро Порошенко став власником телеканалу "Прямий".

Про це Порошенко сказав в ефірі цього телеканалу, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами Порошенка, це рішення було ухвалене через ризики відключення телеканалу з боку влади.

"Вчора я мав вечерю з однією з Послів Великої Сімки, і в мене розривався телефон, він став червоним. З усіх джерел я отримав повідомлення – 19 числа проти пана Макеєнка будуть запровадженні санкції, канал Прямий буде закритий. Я отримав 18 повідомлень. Частину з яких я показав послу", – заявив він.

«Я не отримав жодного спростування. Навпаки плани, що це готується. Свого часу півтора роки тому я обіцяв, що я докладу максимум зусиль, щоб не дозволити цього», – нагадав Порошенко.

Петро Порошенко також додав, що до нього звернувся власник каналу, екс-нардеп Володимир Макеєнко.

"Сьогодні вранці мені подзвони Макеєнко. Сказав, що нам треба докладати спільних зусиль по захисту каналу. Сказав, що єдина його вина, що він декілька років докладав зусиль, щоб підтримувати, забезпечувати, фінансувати і захищати канал. Але зараз він потребує допомоги. Дві години тому ми підписали угоду, я заплатив гроші, великі гроші, які могли піти на благодійність – і дві години тому в державному реєстрі кінцевий бенефіціарний власник прямого каналу є «Prime Assets Capital», структура яка на 100 відсотків належить Порошенку Петру Олексійовичу", – повідомив п'ятий президент.

Петро Порошенко також нагадав, що свого часу 5 канал був рупором свободи слова в Україні.

Телеканал ”Прямий” розпочав мовлення опівночі 24 серпня 2017 року на базі телеканалу ”Тоніс”. Перед цим у травні 2017 року одноосібним власником телеканалу “Тоніс” став український політик Володимир Макеєнко, викупивши 80 % акцій у "Тоніс", 10 % - у гендиректора телеканалу, 0,5 % - у його заступника.