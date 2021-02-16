Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
Партія "ЄС" висуває кандидатом на довибори в Раду Юлію Кузьменко (оновлено)
Партія "ЄС" висуває кандидатом на довибори в Раду Юлію Кузьменко (оновлено)
У Горлівці підірвали автомобіль одного з командирів бойовиків "ДНР"
У Горлівці підірвали автомобіль одного з командирів бойовиків "ДНР"
Геращенко покинула телестудію через сексистське висловлювання Арестовича – порівняв ”ЄС” з ”жіночим ПТУ”
Геращенко покинула телестудію через сексистське висловлювання Арестовича – порівняв ”ЄС” з ”жіночим ПТУ”
З вівторка в Україні очікуються двадцятиградусні морози
З вівторка в Україні очікуються двадцятиградусні морози
В "Слузі народу" розповіли, навіщо Зеленський скликає РНБО
В "Слузі народу" розповіли, навіщо Зеленський скликає РНБО
​Александр Ткаченко: «Россия опосредованно финансировала «каналы Медведчука». Как минимум, на этапе приобретения»
​Александр Ткаченко: «Россия опосредованно финансировала «каналы Медведчука». Как минимум, на этапе приобретения»
Вітренко пояснив, чому видобутий в Україні газ не можна продавати населенню за собівартістю
Вітренко пояснив, чому видобутий в Україні газ не можна продавати населенню за собівартістю
Вітренко пропонує Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва та Наглядову раду Нафтогазу
Вітренко пропонує Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва та Наглядову раду Нафтогазу
ГоловнаПолітика

Порошенко нагадав Шуфричу в Раді, хто захопив Крим

Він закликав депутатів від ОПЗЖ перестати "виконувати завдання країни-агресора".

Порошенко нагадав Шуфричу в Раді, хто захопив Крим
Фото: Lb.ua

Експрезидент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко вступив у словесну перепалку з народним депутатом від ОПЗЖ Нестором Шуфричем через захват Криму. Відео з Верховної Ради опубликівала прес-служба "ЄС".

«Незважаючи на те, що в мене інавгурація була в червні, коли вже декілька місяців тривала російська анексія і окупація, до сих пір ОПЗЖ не можуть розібратися, хто ж винен в анексії і агресії. Ми від імені всього залу інформуємо вас, що прізвище цієї людини – це Путін. Той, хто подав своїй Раді Федерації закон про право використання російських військ за кордоном. Той, хто ввів війська. Той, хто вбивав кримських татар і українських патріотів. Той, хто захоплював і кидав їх у тюрми, і Ахтем Чийгоз може яскраво вам це розповісти», – наголосив Петро Порошенко.

Він закликав депутатів від ОПЗЖ перестати "виконувати завдання країни-агресора, насаджуючи тут тези російської пропаганди", які вони мали можливість розповсюджувати через "свої канали, які на щастя закриті". Та зазначив, що увесь зал підтримує заборону мовлення проросійських телеканалів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також