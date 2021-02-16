Порошенко нагадав Шуфричу в Раді, хто захопив Крим

Експрезидент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко вступив у словесну перепалку з народним депутатом від ОПЗЖ Нестором Шуфричем через захват Криму. Відео з Верховної Ради опубликівала прес-служба "ЄС".

«Незважаючи на те, що в мене інавгурація була в червні, коли вже декілька місяців тривала російська анексія і окупація, до сих пір ОПЗЖ не можуть розібратися, хто ж винен в анексії і агресії. Ми від імені всього залу інформуємо вас, що прізвище цієї людини – це Путін. Той, хто подав своїй Раді Федерації закон про право використання російських військ за кордоном. Той, хто ввів війська. Той, хто вбивав кримських татар і українських патріотів. Той, хто захоплював і кидав їх у тюрми, і Ахтем Чийгоз може яскраво вам це розповісти», – наголосив Петро Порошенко.

Він закликав депутатів від ОПЗЖ перестати "виконувати завдання країни-агресора, насаджуючи тут тези російської пропаганди", які вони мали можливість розповсюджувати через "свої канали, які на щастя закриті". Та зазначив, що увесь зал підтримує заборону мовлення проросійських телеканалів.