Тимошенко: корупційні оборудки на ринку газу вивчить ТСК

Голови парламентських фракцій домовилися про пошук компромісного рішення щодо справедливої ціни на газ, яке заплановано обговорити у четвер, 18 лютого. Про це під час брифінгу повідомила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

«Ми отримали від усіх фракцій згоду на певний алгоритм дій. На жаль, наш законопроєкт №4680 не підтримали «слуги народу», «Європейська солідарність» і «Голос», але ми домовилися, що до ранку четверга співпрацюємо разом. І якщо ці фракції знайдуть компромісне рішення, то четвер ми присвятимо тарифним питанням», – зазначила Юлія Тимошенко.

Крім того, за словами лідера «Батьківщини», було вирішено, що Тимчасова слідча комісія, яка викрила скрутки по відмиванню податку на додану вартість, детально вивчить корупційні оборудки на ринку газу за участі посередників, які перепродують дешевий газ людям вдвічі дорожче.

«Якщо Верховна Рада промовчить і не зробить нічого, це означатиме, що депутати є співучасниками корупції, коли дешевий газ продається заздалегідь визначеним компаніям, а вони вдвічі дорожче продають його людям. Після наради, я вважаю, тарифне питання зрушилось із мертвої точки, тож ми будемо форсувати його, доки не буде ухвалено закон №4680, який поверне країні справедливу систему, коли український газ за доступною ціною направляється українцям», – зауважила політик.