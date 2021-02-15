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​Під час від'їзду Зеленського вежа "Бурдж Халіфа" в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора

"Бурдж Халіфа" - один з найвищих у світі хмарочосів, заввишки 828 метрів.

​Під час від'їзду Зеленського вежа "Бурдж Халіфа" в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора
Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Під час від’їзду президента Володимира Зеленського з Об'єднаних Арабських Еміратів засвітилася Вежа Халіфа кольорами українського прапора.

Про це повідомив у фейсбуці Зеленський, а також його прессекретарка Юлія Мендель.

Обидва опублікували фото хмарочосу, який підсвітили синім та жовтим кольорами.

Зазначимо, висота "Бурдж Халіфа" - 828 метрів. Її будівництво обійшлося в 1,5 млн доларів. Проект хмарочоса розробило американське архітектурне бюро Skidmore, Owings and Merrill.

У 2016 році повідомлялося, що Дубай вирішив побудувати вежу вищу, ніж "Бурдж Халіфа", заввишки 1 кілометр.

 

Нагадаємо, 14-15 лютого президент України разом з дружиною знаходилися  з офіційним візитом в ОАЕ. У понеділок Зеленський зустрівся в Дубаї з арабським шейхом Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом. Він обіймає посади віце-президента, прем'єр-міністра та міністра оборони Об'єднаних Арабських Еміратів, а також є еміром Дубаю.

Також в ОП зазначили, що українська делегація підписала в ОАЕ меморандуми та контракти на $3 млрд.

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