Шабунін: влада готує нову спробу звільнити Ситника

Голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що влада готує нову спробу звільнити директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Про це він написав у фейсбуці.

"Сьогодні КМУ проголосував законопроєкт, яким звільняє чинного директора НАБУ. Відповідну правку (про звільнення Ситника) за усної пропозиції одного з міністрів було додано до законопроєкту, який змінює процедуру обрання нового директора НАБУ... За нашою інформацією, звільнення Ситника — особисте рішення Володимира Зеленського. Таким чином останній відреагував на початок розслідування щодо закупівлі вакцин від COVID-19", - стверджує Шабунін.

За його даними, за новою процедурою директора НАБУ визначатиме конкурсна комісія з дев'яти осіб. Трьох з них делегуватиме Рада національної безпеки і оборони, ще шістьох - Кабінет міністрів (троє з них повинні бути міжнародними експертами).

На думку Шабуніна, це гарантуватиме президенту Зеленському обрання підконтрольного йому директора.

Нагадаємо, що на початку 2020 року в Верховній Раді збиралися розглянути постанову про звільнення Ситника через визнання винним в адміністративному правопорушенні, пов'язаному з корупцією. На розгляд депутатів вона так і не потрапила.

В серпні 2020 року Конституційний Суд визнав неконституційним указ про призначення Ситника директором НАБУ. Незважаючи на це, Ситник залишився на посаді, оскільки скасування указу не означало припинення повноважень директора НАБУ.

За чинним законодавством звільнити Ситника просто так не можна.

Для цього потрібно його особисте бажання, перехід на іншу посаду, досягнення 65 років, тяжка хвороба, смерть чи обвинувальний вирок.

Верховна Рада може звільнити директора НАБУ також у випадку еміграції, невідповідності обмеженням щодо сумісництва, несвоєчасного подання декларації про доходи, отримання громадянства іншої держави, негативного висновку аудиту, наявності заборгованості зі сплати аліментів.