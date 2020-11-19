Зеленський запевнив послів G7, що Ситник залишиться на посаді директора НАБУ

Президент обговорив з послами "Великої сімки", як вийти з кризи, яку спричинив своїми останніми рішеннями КСУ.

Президент Володимир Зеленський провів відеозустріч з послами країн "Великої сімки" (G7) та Європейського Союзу, акредитованими в Україні, у якій також взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак та директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

Про це повідомляється на сайті ОП.

Зустріч була присвячена питанням виходу з кризи, яку спричинив своїми останніми рішеннями Конституційний Суд України, функціонуванню НАБУ та проведенню ефективної судової реформи.

"Я категорично не сприйняв нещодавнє рішення Конституційного Суду щодо скасування частини положень антикорупційного законодавства. Воно фактично «обнулило» всю систему боротьби з корупцією", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що першочерговим завданням української влади було забезпечити безперервну діяльність антикорупційних органів та відновити роботу системи електронного декларування.

Зеленський представив конкретні кроки для виходу з конституційної кризи. Серед них – відновлення до кінця року кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях, повернення всіх контрольних функцій до НАЗК і вирішення питання КСУ. Окремо арезидент наголосив, що перед українською владою стоїть стратегічне завдання - реформа судової системи.

Він розповів, що була поновлена робота Комісії з питань правової реформи. Також наразі проходять консультації з міжнародними партнерами щодо відповідних законодавчих ініціатив.

Окремо учасники обговорили загрози, які стоять перед НАБУ через рішення КСУ. Зеленський наголосив, що визнання неконституційними окремих положень Закону "Про Національне антикорупційне бюро України" наразі не створює жодних загроз, що можуть вплинути на легітимність і незалежність як НАБУ, так і його чинного директора.

"Рішення Конституційного Суду не скасовує факт утворення та функціонування НАБУ, не обмежує роботу детективів НАБУ та не ставить під сумнів статус НАБУ як правоохоронного органу. Ми гарантуємо, що після 16 грудня директор НАБУ залишатиметься на посаді", - заявив президент.

Директор НАБУ Артем Ситник зазначив, що "повністю погоджується з позицією президента та голови ОП щодо відсутності чинників, які критично впливають на роботу органу" і що рішення КСУ нині "не впливає на спроможність НАБУ виконувати обов’язки незалежно та ефективно". Водночас, за його словами, НАБУ спільно з владою опрацьовуватиме низку потенційних загроз, які можуть створити юридичні колізії через рішення КСУ у майбутньому.

Нагадаємо, у травні 51 депутат Ради на чолі з Олександром Дубінським ("Слуга народу") оскаржив у КСУ указ президента Петра Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ.

28 серпня КСУ визнав указ неконституційним . Суд дійшов висновку, що Порошенко перевищив свої повноваження. Згідно з рішенням КС, призначати та звільняти директора НАБУ повинен Кабінет міністрів.

У НАБУ назвали рішення КС політично вмотивованим і звернули увагу на те, що рішення було ухвалене в рекордно короткий термін, невдовзі після оприлюднення так званих “плівок ОАСК”, на яких задокументовано розмови щодо “керованого правосуддя в Україні”, у тому числі й стосовно ухвалення рішень КСУ.

В Офісі президента повідомили, що "візьмуть рішення КС до відома", а представник президента в КС заявив, що Зеленський має видати указ про звільнення Ситника.

Сам Ситник заявив, що не збирається йти у відставку, зазначивши, що рішення КСУ не може за собою тягнути жодних юридичних наслідків.