31% депутатів у міськрадах обласних центрів обрані повторно, - "ЧЕСНО"

Єдиним містом, де більшість місцевих депутатів попереднього скликання змогли переобратися знову, став Івано-Франківськ. Тут 52% переобраних депутатів.

За офіційними підсумками результатів виборів у міські ради обласних центрів, в середньому 31% депутатів попереднього скликання зберегли свій мандат.

Про це повідомляє рух "ЧЕСНО".

У "ЧЕСНО" зазначили, що єдиним містом, де більшість місцевих депутатів попереднього скликання змогли переобратися знову, став Івано-Франківськ. Тут 52% переобраних депутатів. Натомість Миколаївська та Черкаська міські ради оновилися найбільше. У цих містах лише 7% та 10% переобраних депутатів відповідно.

Фото: рух "ЧЕСНО"

"Для порівняння, Верховна Рада після позачергових парламентських виборів 2019 року оновилася на 81%. Переобратися до парламенту змогли 82 нардепи 8-го скликання із 423 (19%)", - додали в організації.

Координаторка Руху ЧЕСНО Віта Думанська пов’язує переобрання депутатів минулого скликання із нерівними стартовими умовами.

"У депутатів міських рад є доступ до бюджету, який вони можуть використовувати для власного піару. Це так зване бюджетне гречкосійство. Низка місцевих рад в обласних центрах має депутатські фонди, з яких депутати можуть роздавати матеріальну допомогу. Депутати, як правило, визнають, що це “совковий” рудимент, який має бути скасований, бо кошти і блага тим, хто цього потребує, мають надавати не з депутатських фондів, а відповідні соцслужби, але ж депутати самі проти себе не підуть і не готові скасовувати такий інструмент, бо це — конкурентна перевага", - сказада Думанська.

Фото: рух "ЧЕСНО"

Нагадаємо, народні депутати Ігор Колихаєв, Зіновій Андрійович та Руслан Требушкін, обрані 2019 року до Верховної Ради за мажоритарними округами, перемогли на мерських виборах і тепер мають скласти мандати. ЦВК має оголосити проміжні вибори у округах, за якими вони обиралися.Також ЦВК оголосила повторні вибори у чотирьох областях.

У неділю 15 листопада в семи містах України пройшов другий тур виборів міського голови. Мерів обирали в Херсоні, Одесі, Луцьку, Сумах, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці.