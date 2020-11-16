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ЦВК оголосила повторні вибори у чотирьох областях

Поки відомо про 4 області, де знову проведуть голосування: Київська, Чернігівська, Вінницька, Сумська.

ЦВК оголосила повторні вибори у чотирьох областях
Фото: ЦВК

Повторні вибори відбудуться у деяких населених пунктах у чотирьох областях: Київській, Чернігівській, Вінницькій та Сумській.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

"Вибори можуть визнатись такими, що не відбулись, наприклад, якщо обрана людина відмовляється від мандату чи посади або якщо виборчий процес був зупинений через введення воєнного або надзвичайного стану. Поки відомо про 4 області, де знову проведуть голосування: Київська, Чернігівська, Вінницька, Сумська", - йдеться у повідомленні комісії.

Так, в місті Новгород-Сіверський 17 січня 2021 обиратимуть міського голову (обраний на виборах 25 жовтня Олег Бондаренко помер). 

В місті Бориспіль 31 січня 2021 теж обиратимуть міського голову замість Анатолія Федорчука, який помер від коронавірусу.

Поки без дат, але обиратимуть і у місті Бровари - суд призначив повторні вибори Броварського міського голови та депутатів Броварської міської ради.

В селі Уланівка суд призначив повторні вибори сільського голови.

Нагадаємо, що у неділю 15 листопада в семи містах України пройшов другий тур виборів міського голови. Мерів обирали в Херсоні, Одесі, Луцьку, Сумах, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці.

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