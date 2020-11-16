iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Заступниця Степанова порадила підприємцям "шукати додаткові джерела доходу" і йти працювати в лікарні
Заступниця Степанова порадила підприємцям "шукати додаткові джерела доходу" і йти працювати в лікарні
Ірина Верещук: «Якщо негайно не перезавантажимося, партія буде фрагментуватися»
Ірина Верещук: «Якщо негайно не перезавантажимося, партія буде фрагментуватися»
У Білорусі вже затримано понад 550 осіб, “лукашисти” знищують меморіал пам'яті Бондаренка (оновлення)
У Білорусі вже затримано понад 550 осіб, “лукашисти” знищують меморіал пам'яті Бондаренка (оновлення)
Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий
Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий
Україна програла Німеччині матч Ліги націй і втратила шанси вийти в плей-офф (оновлено)
Україна програла Німеччині матч Ліги націй і втратила шанси вийти в плей-офф (оновлено)
Помер професор Вадим Березовський
Помер професор Вадим Березовський
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
ГоловнаПолітика

У справі Омеляна оголосили обвинувальний акт

Колишнього міністра судитимуть за зменшення портових зборів.

У справі Омеляна оголосили обвинувальний акт
Фото: Катерина Петренко

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосив обвинувачення колишньому міністру інфраструктури Володимирові Омеляну. Його звинувачують у незаконних діях, які призвели до недоотримання бюджетом 30,5 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба САП.

"16 листопада 2020 року за участю прокурора САП у Вищому антикорупційному суді відбулось підготовче судове засідання у справі про обвинувачення колишнього міністра інфраструктури України, незаконні дії якого призвели до недоотримання держбюджетом 30,5 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Повідомляють, що за результатами підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС призначила вказану справу до розгляду по суті та фактично його розпочала.

"Так, на засіданні прокурор САП оголосив короткий виклад обвинувального акта. Після чого судом оголошено перерву до 18 листопада 2020 року", - зазначено в повідомленні.

За версією слідства, в грудні 2017 року Омелян видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Один з цих зборів - адміністративний - є дохідною частиною державного бюджету, і змінювати його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр.

У 2018 році через зменшення адміністративного збору бюджет отримав тільки 173,1 млн замість очікуваних 203,5 млн гривень.

Омеляна обвинувачують за ч.2 ст.211 Кримінального кодексу - видання службовою особою нормативно-правового акта, що зменшує надходження бюджету всупереч закону.

Колишній міністр не вважає себе винним і заперечував, що адміністративний збір є джерелом доходів держбюджету.

9 листопада справу Омеляна відправили в суд.

Нагадаємо, що у вересні 2017 року Кабінет Міністрів вирішив знизити ставки портових зборів з 1 січня 2018 року. Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду. Тоді це рішення аргументували бажанням підвищити вантажообіг.

У грудні 2017 року Омелян підписав наказ про встановлення коефіцієнта 0,8 до ставок портових зборів. Він був узгоджений із першим віцепрем'єр-міністром – міністром економрозвитку й торгівлі Степаном Кубівим і главою Державної регуляторної служби України Ксенією Ляпіною.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також