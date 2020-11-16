Кандидатка від "Батьківщини" Шлапак працювала на виборах у штабі Тищенка, - Верещук

Кандидатка у депутати Київської міської ради від "Батьківщини" Алла Шлапак працювала на місцевих виборах у штабі Миколи Тищенка, котрий очолює київський осередок "Слуги народу". Про це в інтерв'ю LB.ua розповіла кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук.

"Я не могла зрозуміти, що робить у нас в штабі пані Шлапак. Людина балотується від «Батьківщини», є нашою конкуренткою, але при цьому, умовно, керує в нашому штабі. Коли до мене дійшли чутки про це, я запитала, що ця людина робить у штабі", - зазначила Верещук, додавши, що ні сам Тищенко, ни Олександр Корнієнко, котрий був керівником виборчого штабу присутність Шлапак не пояснили.

Також Ірина Верещук вважає незрозумілим існування двох штабів на київських виборах - на вулиці Московській, 8 і у “Парковому”. Перший фактично очолював Микола Тищенко. Другий - Корнієнко.

"Штаб кандидата на міського голову був у “Парковому”", - сказала кандитатка в мери.

Окрім того, Ірина Верещук зазначила, що не мала впливу на формування ДВК, команди спостерігачів.

"Мені не вдавалося знайти раціональне зерно. Я хотіла організувати процес у конструктивному напрямі, бо людей не має цікавити, що ми робимо всередині, конфлікти є в кожній партії. Але коли вони виходять в публічну площину, то вже не конфлікти, то надбання суспільства. Що зовсім не додає нам балів, виборців і голосів. Я дуже хотіла показати, що ми маємо конструктивну силу, готову до діалогу стратегій, а не “схем”, потоків у майбутній Київраді чи якихось договірняків", - розповіла Верещук.

Нагадаємо, за підсумками виборів мера Києва Ірина Верещук посіла четверте місце з результатом в 5,4%.