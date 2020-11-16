Явка виборців 15 листопада склала тільки 24% - "ОПОРА"

У день голосування у другому турі місцевих виборів в Україні 15 листопада явка виборців склала тільки 24%.

Про це повідомила голова правління шромадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська, передає "Інтерфакс-Україна".

"У порівнянні з місцевими виборами 2015 року, коли також відбувалося повторне голосування у великих містах від 90 тис. виборців, явка між першим і другим туром відрізнялася на 12% у бік зменшення. Фактично, на цих виборах сталося те ж саме. Тобто у першому турі голосування 25 жовтня явка була 37%, тоді як на повторному голосуванні - 24%", - сказала Айвазовська.

За її словами, зниження активності виборців на повторному голосуванні пов'язано з об'єктивними обставинами, такими як зменшення агітаційної активності кандидатів та, ймовірно, з карантинними обмеженнями і побоюваннями громадян захворіти.

"Тому ми не бачимо в цьому особливої трагедії. Хоча проблема залишається - це низька участь громадян та низький їх інтерес до обрання органів місцевого самоврядування. Але законодавство не передбачає порогову явку для легітимно обраних голів територіальних громад. Відповідно, все відбувається в межах закону і ініціативи громадян", - наголосила Айвазовська.

Найбільша кількість виборців взяла участь у голосованні в тих територіальних громадах, які є невеликими і не є обласними центрами, а саме в Кам'янець-Подільському Хмельницької області і Українці Київської області.

Найнижча явка зафіксована у Сумах. "Це можна також пов'язувати з тим, що ця територіальна громада давно вже знаходиться у "червоній зоні" по карантинним обмеженням і пандемії, статистика є досить негативною", - пояснила Айвазовська.

Нагадаємо, в неділю, 15 листопада, у семи регіонах України відбувся другий тур виборів міського голови: у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Камʼянець-Подільському (Хмельницька область), Одесі, Сумах і Херсоні.

У ЦВК розраховували, що запровадження карантину вихідного дня не вплине на проведення повторного голосування на місцевих виборах.