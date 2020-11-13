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ЦВК: карантин вихідного дня не вплине на другий тур місцевих виборів

Правила безпеки на виборчих дільницях лишаються незмінними.

ЦВК: карантин вихідного дня не вплине на другий тур місцевих виборів
Фото: Макс Требухов

Запровадження карантину вихідного дня не вплине на проведення повторного голосування на місцевих виборах в Україні.

Про це повідомляє Центральна виборча комісія.

"Чи впливає карантин вихідного дня на повторне голосування? Ні. Люди не обмежені в реалізації свого конституційного права", - йдеться в повідомленні.

Водночас у ЦВК наголосили, що правила безпеки на виборчих дільницях лишаються незмінними.

Зокрема, при вході на дільницю вимірюватимуть температуру, будуть нанесені розмітки для дотримання дистанції, дезінфікуючі засоби для рук, а також окремі кабінки голосування для людей, які мають ознаки захворювання.

Нагадаємо, у неділю, 15 листопада, відбудеться повторне голосування на місцевих виборах. Зокрема, у семи регіонах України відбудеться другий тур виборів міського голови: у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Камʼянець-Подільському (Хмельницька область), Одесі, Сумах і Херсоні.

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