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Третій день самоізоляції: Зеленський записав відеозвернення з Феофанії

"Всі дні в мене проходять наради, важливі переговори в онлайні, робота в цілому і навіть такі теплі особисті зустрічі, як зараз".

Третій день самоізоляції: Зеленський записав відеозвернення з Феофанії
Фото: скрін відео

Президент Володимир Зеленський, який через ковід перебуває на самоізоляції в лікарні "Феофанія", записав відеозвернення.

Його опублікував телеканал Україна 24.

Президент подякував українцям за підтримку і заявив, що перебуває на самоізоляції третій день, але "не ізолювався від роботи". За словами Володимира Зеленського, почувається він досить добре.

"Всі органи влади, вважаю, працюють в нормальному режимі... Всі дні в мене проходять наради, важливі переговори в онлайні, робота в цілому і навіть такі теплі особисті зустрічі, як зараз".

9 листопада президент Зеленський і голова його офісу Єрмак отримали позитивні тести на COVID-19. Вони пішли на самоізоляцію.

Сьогодні стало відомо, що президент Володимир Зеленський і голова Офісу президента Андрій Єрмак, у яких підтвердили коронавірус, наразі перебувають в ізольованих палатах київської лікарні "Феофанія".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що у "Феофанії" вже обладнано спеціальну ситуаційну кімнату, що дає змогу главі держави весь час перебувати в робочому режимі. За словами Подоляка, у стані здоров'я Зеленського не відбулося жодних змін з того моменту, коли було отримано позитивний результат тесту на COVID-19.

Також радник глави ОП заявив, що у Зеленського хочуть повернутися до формату відеоблогів. Новий формат комунікації потрібен через недостатність медіаресурсів для поширення позиції влади.

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